Karaman'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
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Karaman'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Karaman'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Karaman'da bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kurulun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, merkeze bağlı İhsaniye köyünde, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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