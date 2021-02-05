Karaman'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Karaman'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

05.02.2021 21:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 21:54
Karaman'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ermenek Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Görmeli köyünün 10 gün süreyle karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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