Karaman'da bir köy karantinaya alındı
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Karaman'da bir köy karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da bir köy karantinaya alındı

Karaman'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karaman'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kurulun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, merkeze bağlı Yukarıakın köyünde, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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