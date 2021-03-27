Karaman'da bir köy karantinaya alındı
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Karaman'da bir köy karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel
Karaman'da bir köy karantinaya alındı

Karaman'ın Başyayla ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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Karaman'ın Başyayla ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Başyayla Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla, Büyükkarapınar köyünün 10 gün süreyle karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı hatırlatıldı.

Karar üzerine jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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