Karaman'da bir köy karantinaya alındı
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Karaman'da bir köy karantinaya alındı

16.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:56
Karaman'da bir köy karantinaya alındı

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı, bir köyün ise karantina süresi uzatıldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı, bir köyün ise karantina süresi uzatıldı.

Ermenek Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla, Katranlı köyünün 7 gün süreyle karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre, alınan kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacak.

Öte yandan, Boyalık köyünde devam karantinanın ise 10 gün süreyle uzatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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