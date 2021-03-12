Karaman'da bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Karaman'da bir köy karantinaya alındı

12.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:25
Karaman'da bir köy karantinaya alındı

Karaman'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karaman'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Kurulun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, merkeze bağlı Lale köyünde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir karara kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Cahit Özkan Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Prens Harry Aleyna Tilki Ayşegül Çınar
Spor Can Bartu Caner Erkin Ünal Karaman Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman'da bir köy karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:26:04. #1.16#
title