Karaman'da bir köy karantinaya alındı
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Karaman'da bir köy karantinaya alındı

Karaman Valiliği korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığını duyurdu.

Karaman'da bir köy karantinaya alındı
20.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 20:50

Karaman Valiliği korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Ağılönü köyünde bazı vatandaşların Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. İl Hıfzıssıhha Kurulunca, vatandaşların salgından korunması amacıyla köyün tamamında saat 20.00'den itibaren, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanması kararı alındığı bildirilen açıklamada, "Karantina altına alınan Ağılönü köyüne giriş ve çıkışların yasaklanmasına karar verildi. Söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlarda ise Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir " ifadelerine yer verildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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