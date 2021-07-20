Karaman'da bir kişi tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladı
Karaman'da kayınbiraderini tabancayla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.
Karaman'da kayınbiraderini tabancayla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.
Eşiyle boşanma aşamasında olan Sefa D. (25) eşinin kardeşi Abbas Uğuz ile Külhan Mahallesi 13. Sokak'ta karşılaştı.
Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Sefa D. yanındaki tabancayla Uğuz'u bacağından yaraladı.
Uğuz, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin