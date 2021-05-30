Karaman'da bir kişi, işletmeciliğini yaptığı hamamda ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da bir kişi, işletmeciliğini yaptığı hamamda ölü bulundu

Karaman'da bir kişi, işletmeciliğini yaptığı hamamda ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da bir kişi, işletmecisi olduğu hamamda ölü bulundu.

Karaman'da bir kişi, işletmecisi olduğu hamamda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mansurdede Mahallesi'ndeki hamamın işletmeciliği yapan Ömer Sazak'tan (35) bir süredir haber alamayan yakınları hamama gitti.

Yakınları Sazak'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Sazak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sazak'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hamama gelen Sazak'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Antony Blinken Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Müge Anlı İlker Kaleli Acun Ilıcalı
Spor Gervinho Enes Ünal Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karaman'da bir kişi, işletmeciliğini yaptığı hamamda ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 21:17:08. #1.13#

title