Karaman'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı
Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
18.04.2020 08:20 | Son Güncelleme: 18.04.2020 08:21
Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Sakabaşı Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Sepetçi (46) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
Önce özel bir hastaneye ardından Karaman Devlet Hastanesine sevk edilen Sepetçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA