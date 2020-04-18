Karaman'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı
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Karaman, Güncel

Karaman'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

18.04.2020 08:20 | Son Güncelleme: 18.04.2020 08:21
Karaman'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Sakabaşı Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Sepetçi (46) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Önce özel bir hastaneye ardından Karaman Devlet Hastanesine sevk edilen Sepetçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karaman'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Kaynak: AA

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