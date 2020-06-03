Karaman'da bir bina karantinaya alındı
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Karaman'da bir bina karantinaya alındı

Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir binaya giriş çıkışlar yasaklandı.

Karaman'da bir bina karantinaya alındı
03.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:02

Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir binaya giriş çıkışlar yasaklandı.

Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Yenişehir Mahallesi Hilal Caddesi'ndeki 60 numaralı bina karantinaya alındı.

Kararın, bina sakinlerinin bazılarında Kovid-19 tespit edilmesi ve aynı binada temaslı sayısının fazla olması nedeniyle alındığı ifade edilen açıklamada, karantinanın, ikinci bir karara kadar devam edileceği bildirildi.

Karara uymayanlara idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddesi uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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