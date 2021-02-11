Karaman'da bir belde ve köy karantinaya alındı
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Karaman'da bir belde ve köy karantinaya alındı

11.02.2021 21:35 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:38
Karaman'da bir belde ve köy karantinaya alındı

Karaman'da merkeze bağlı bir belde ve köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Karaman'da merkeze bağlı bir belde ve köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla merkeze bağlı Akçaşehir beldesi ile Lale köyünde yaşayan vatandaşlarda pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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