Karaman'da bir belde karantinaya alındı
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Karaman'da bir belde karantinaya alındı

23.02.2021 23:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 23:16
Karaman'da bir belde karantinaya alındı

Karaman'da merkeze bağlı bir belde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karaman'da merkeze bağlı bir belde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kurulun Vali Mehmet Alpaslan Işık Başkanlığında toplandığı bildirildi.

Açıklamada, Merkeze bağlı Sudurağı Beldesinde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 23 Şubat 2021 tarihinden ikinci bir karara kadar beldenin karantina altına alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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