Karaman'da bilboardlardan "aşı olun" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da bilboardlardan "aşı olun" çağrısı

Karaman'da bilboardlardan 'aşı olun' çağrısı
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da bilboardlara "Bu Şehre Mavi Yakışır", "Aşılanıyoruz, Kovid-19'u Aşıyoruz", "Koronavirüse Karşı Gücümüz Aşı" gibi sloganların yazıldığı afişler asılarak, vatandaşlar aşı olmaya teşvik ediliyor.

Karaman'da bilboardlara "Bu Şehre Mavi Yakışır", "Aşılanıyoruz, Kovid-19'u Aşıyoruz", "Koronavirüse Karşı Gücümüz Aşı" gibi sloganların yazıldığı afişler asılarak, vatandaşlar aşı olmaya teşvik ediliyor.

Valilik tarafından aşıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve halkı aşı olmaya teşvik etmek amacıyla kara yolları kenarlarına, "Bu Şehre Mavi Yakışır", "Aşılanıyoruz, Kovid-19'u Aşıyoruz", "Kolları Sıvayalım", "Koronavirüse Karşı Gücümüz Aşı", "Aşı Ol Güvende Kal Karaman", "Aşı ile Güvendeyiz", "Aşı Ol Güvende Kal" sloganlarının yer aldığı afişler billboardlara asıldı.

Vali Işık, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere, güvenlik güçleri ve ilgili tüm kurumların büyük bir özveriyle çaba gösterdiğini belirtti.

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Işık, şunları kaydetti:

"Toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için aşılama çok önemli. Özellikle son günlerde vaka sayılarında yükselişler oldu. Bu zamana kadar verdiğimiz emekleri boşa gitmemesi için salgınla ilgili önlemlere dikkat etmeliyiz. Maske mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeliyiz. Sağlığımız için ve eski normallerimize dönebilmek için aşı olmalıyız. Değerli Karamanlıları sağlıklı bir toplum için aşı olmaya davet ediyorum."

Koronavirüsten korunmanın en etkili yönteminin aşı olduğunu anımsatan Işık, "Vatandaşlarımızdan mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Daha sağlıklı yarınlar için koronavirüsün olumsuz etkilerinden kurtulmak için mutlaka aşı olmalıyız. Toplumsal bağışıklık, koronavirüsle olan mücadelemizde en etkili gücümüzdür." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Karaman'da bilboardlardan 'aşı olun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 19 bin 320 yeni vaka tespit edildi
Aşı olan kişiler için 'kobay' diyen kaleci antrenörü koronavirüse yakalandı
Aşı olan kişiler için "kobay" diyen kaleci antrenörü koronavirüse yakalandı
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Yener İrem Derici Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Enner Valencia Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karaman'da bilboardlardan "aşı olun" çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 12:32:26. #1.14#

title