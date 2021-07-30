Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan İbrahim Karharman (41) ve Nuri S. (53), Gazi Dükkan Mahallesi Yeni Eser Kuran Kursu yanında karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Nuri S, Karharman'ı karnından bıçaklayarak kaçtı.

Karaman Eğitim ve Araştırma hastanesinde ameliyat edilen Karharman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Nuri S. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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