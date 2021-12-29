Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Haberler
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Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman OSB'de faaliyet gösteren soğuk hava deposunda çalışan Afganistan uyruklu Şerra A. ile R.Y, O.Y, İ.Y. ve M.B. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şerra A. bıçakla yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan R.Y, O.Y, İ.Y. ve M.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Karaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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