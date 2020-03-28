Karaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Karaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haber
Karaman, 3. Sayfa

Karaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Karaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

28.03.2020 04:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 04:46
Karaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Karaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi 115. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine M.K (22) ve O.E (18), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi kavganın yaşandığı sokakta inceleme yaptı.

Polis, kavgaya karışarak kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Nihat Doğan'dan tepki çeken Kabe çağrısı Haber
Nihat Doğan'dan tepki çeken Kabe çağrısı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haber
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
Köşeye sıkışan Trump, bazı ülkelerden tıbbi malzeme yardımı istedi Haber
Köşeye sıkışan Trump, bazı ülkelerden tıbbi malzeme yardımı istedi
Bakan Koca, Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı Haber
Bakan Koca, Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haber
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu Haber
Babası tedavi gören Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle yerden yere vuruldu
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var
Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi
Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: Tesislerimiz üçüncü dünya ülkesindeki gibi
Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: Tesislerimiz üçüncü dünya ülkesindeki gibi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım
Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mehmet Muş Süleyman Soylu Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Seda Sayan Dilek Yaman Serra Yılmaz
Spor Falcao Fatih Terim Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Rize İtalya İngiltere
Şu an buradasınız: Karaman'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 05:54:02. #1.15#
title