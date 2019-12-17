Karaman'da bıçaklı kavga
Haberler » Güncel » Karaman'da bıçaklı kavga - Haber

Karaman'da bıçaklı kavga

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.

17.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:18
Karaman'da bıçaklı kavga

'da çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.


İddiaya göre, Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 'ta oturan R.E. (16) ile M.T. (16) arasında 20 lira alacak mevzusu yüzünden tartışma çıktı.


Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, R.E. üzerindeki bıçakla M.T.'yi sol bacağından bıçaklayarak yaraladı.


Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


R.E. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler