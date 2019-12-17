Karaman'da bıçaklı kavga
Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Kuğulu Park'ta oturan R.E. (16) ile M.T. (16) arasında 20 lira alacak mevzusu yüzünden tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, R.E. üzerindeki bıçakla M.T.'yi sol bacağından bıçaklayarak yaraladı.
Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
R.E. polis tarafından gözaltına alındı.