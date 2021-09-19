Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler
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Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı - Haberler | Yerel

- Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı Karaman'da iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

- Karaman'da bıçaklı Kavga : 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Piri Reis Mahallesi, 675 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada S.A (18), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralı halde olay yerinden kaçan S.A, bir apartmanın altında bulunan dükkana sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.A, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kavgaya karışarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı - Son Dakika Haberleri
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