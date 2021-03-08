Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

08.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:03
Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman'da çıkan kavgada, bir kişi bıçakla yaralandı.

Karaman'da çıkan kavgada, bir kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Gevher Hatun Mahallesi 1819. Sokak'ta Hasan T. ve Gökhan Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Gökhan Ş. bıçakla sırtından bıçakladı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis Hasan T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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