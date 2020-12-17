Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

17.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:15

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı Karaman'da iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla yaralandı.

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Yeni Mahallede bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, Tayyip Y., karnından ve kalçasından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis olaydan sonra otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

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