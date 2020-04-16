Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Karaman, Mut, Güncel

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

16.04.2020 01:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 01:59
Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siyahser Mahallesi Mut Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Yalçın Taş (21), kalbinden bıçakla yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yeri ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

Polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: AA

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