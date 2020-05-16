Karaman'da bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi Karaman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bazı cadde, sokak ve açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Karaman'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bazı cadde, sokak ve açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak suretiyle sosyal izolasyonu tesis edebilmek adına yeni kararların alındığı belirtildi.

Gelinen noktada hastalığın kontrolünün ve yayılımının engellenmesinde maske kullanımının ve sosyal mesafenin korunmasının daha da önemli hale geldiği ifade edilen açıklamada şunları kaydedildi:

"Turgut Özal Caddesi'nin Karaman Kalesi önünden başlayan kısmından doğuya doğru Atatürk Bulvarı'nın tamamında, Atatürk Bulvarı'nın Zeytin Dalı Bulvarı ile kesiştiği kavşaktan kuzey yönüne doğru, Zeytin Dalı Bulvarı ile Kazımkarabekir Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan batıya doğru, Kazımkarabekir Caddesi'nin 1. İstasyon Caddesi ile kesiştiği kavşaktan güneye doğru, 1.İstasyon Caddesi'nin İsmet Paşa Caddesi ile kesiştiği kavşaktan tekrar Turgut Özal Caddesi ile birleştiği noktalar arasında kalan tüm cadde, sokak, park ve umuma açık yerler ile iş yerlerinde vatandaşlar tarafından maske kullanımının, 16 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 31 Mayıs 2020 Pazar gününe kadar 15 gün süreyle zorunlu olmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Kaynak: AA