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Karaman'da Bayram Uysal güven tazeledi

Karaman'da Bayram Uysal güven tazeledi
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman Bakkallar, Bayiler ve Kantinciler Esnaf Odası başkanlığına Bayram Uysal yeniden seçildi.

KARAMAN (AA) - Karaman Bakkallar, Bayiler ve Kantinciler Esnaf Odası başkanlığına Bayram Uysal yeniden seçildi.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde 3 listeyle girilen seçimde, oyların büyük çoğunluğunu alan mevcut Başkan Uysal ve ekibi tekrar göreve seçildi.

Seçimlerin ardından gazetecilere konuşan Uysal, kongreye katılan herkese teşekkür ederek, "Küçük esnaf olarak, salgın döneminde sıkıntılarımız çoğaldı. Sorunlarımızın çözümü, birlik ve beraberlikten geçiyor. Ulusal bir marketten parasını yarın vermek üzere bir ekmek bile alamazsınız. Ama bakkal amcadan 1-2 ay veresiye ile alışveriş yapabilirsiniz. Bizler ekonominin can damarıyız. Bize oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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