Karaman'da babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
Karaman'da dün tartıştığı babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karaman'da dün tartıştığı babası tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Hasan G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hasan G'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan olay sonrası kaçan şüpheli baba Y.G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Y.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Fatih Mahallesi 1914 Sokak'ta bulunan evde dün Y.G, oğlu Hasan G. ile tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Y.G, oğlunu evdeki pompalı tüfekle yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin