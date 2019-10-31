Karaman'da babası tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı
Karaman'da bir baba tartıştığı oğlunu bıçakla ağır yaraladı.
Karaman'da bir baba tartıştığı oğlunu bıçakla ağır yaraladı.
İddiaya göre, Çeltek Mahallesi 495. Sokak'ta Behçet T. (23), eve alkollü geldiği gerekçesiyle babası Mustafa T. (60) ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Mustafa T, bıçakla oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Behçet T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Mustafa T. polis tarafından gözaltına alındı.