Karaman'da 'Askıda kıyafet' projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da 'Askıda kıyafet' projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karaman'da 'Askıda kıyafet' projesi

Karaman'da bir ilkokul tarafından düzenlenen 'Askıda kıyafet' projesi hayata geçirildi.

Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravi namazları 20 yerine 10 rekat kılınacak

Karaman'da bir ilkokul tarafından düzenlenen 'Askıda kıyafet' projesi hayata geçirildi.

Okul yöneticileri, öğrenci velileri ile Türk Kadınları Birliği Derneği Karaman Şubesi ve Halk Eğitim Merkezi'nin destekleriyle düzenlenen projede toplanan kıyafetler ihtiyaç sahibi kişilere veriliyor. Evlerde kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının amaçlandığı projenin açılışına, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Serin, Kale İlkokulu Müdürü Emin Uğuz ile öğrenci velileri katıldı. Okul kantin alanında Ramazan ayı boyunca askıda kıyafet ve gıda paylaşım noktası oluşturduklarını söyleyen Okul Müdürü Emin Uğuz, "Bu yardımlaşma çalışması Kale İlkokulu, Türk Kadınları Birliği Derneği Karaman Şubesi ve Halk Eğitimi Merkezi kurslarının katkılarıyla olmuştur. Yaklaşık bir yıldır çevreye duyurularak halkımızın evlerinde fazla olan sıfır veya ikinci el giyim eşyaları okulumuzda toplanmıştır. Bunlarla birlikte sonradan gıdayı da dahil ederek geliştirdik. Gıda şimdilik az ama vereceğini beyan eden birçok velilerimiz vardır ancak daha çok Ramazan ayı içinde vermeyi düşündüklerini biliyoruz. Bu çalışmamızın amacı, Büyük mutasavvıf Yunus Emre'nin sözü olan 'Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz' sözüyle yola çıktık. Bu amaçlar doğrultusunda başlattığımız bu hizmet bugünden başlayıp, Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün 14.00 ile 16.00 saatleri arası açık olacak olup, ihtiyaç sahibi velilerimiz ile mahalle halkımızın faydalanması sağlanacaktır. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat ederek görevlilerimizin yönlendirmesi ile güvenli bir yardımlaşma olması için tüm tedbirler alınmaktadır. Ayrıca bu çalışma ramazan boyu devam edeceğinden, alınanın yerinin doldurulması ve devir daimin sağlanması için yardım yapabilecek duyarlı vatandaşların katkıları beklenmektedir. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Kurt ise konuşmasında; "Bu yardımlaşma ve dayanışma kültürünün çocuklarımıza da aktarılması bakımından çok güzel bir dayanışma ortaya çıkmış. Baktığımız zaman öğrencilerimiz ve velileri var, STK'larımız var, okulumuz var. Alırken de verirken de öğrencilerimizin işin içinde olması, küçük yaşta yardımlaşmayı öğrenmeleri açısından çok önemli. Yardımlaşırken az veya çok olması önemli değildir, önemli olan bu alışkanlığın küçük kardeşlerimize kazandırılmasıdır. Ramazan ayına hazırlandığımız şu günlerde böylesi bir projenin hayata geçmesi de oldukça anlamlı. Pandemi nedeniyle kapalı olan okul kantin alanının da bu projede değerlendirilmiş olması güzel bir düşünce. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu. - KARAMAN

Karaman'da 'Askıda kıyafet' projesi
Karaman'da 'Askıda kıyafet' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Burak Deniz Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Arda Turan Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karaman'da 'Askıda kıyafet' projesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:24:43. #1.16#
title