Karaman'da asker uğurlamasında koronavirüs unutuldu
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Karaman'da asker uğurlamasında koronavirüs unutuldu

Karaman'da asker uğurlamasında koronavirüs unutulduKARAMAN'da vatani görevini yapmak için askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında koronavirüs salgını unutulup, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilmedi.

30.06.2020 23:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:34

Karaman'da asker uğurlamasında koronavirüs unutuldu

KARAMAN'da vatani görevini yapmak için askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında koronavirüs salgını unutulup, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilmedi. Askerler, arkadaşları tarafından omuzlara alınıp havaya fırlatıldı. Ramazan bayramından sonra koronavirüs vaka sayısının artış gösterdiği iller arasında yer alan Karaman'da vatani görevini yapmak için birliklerine gidecek askerlerin uğurlanması sırasında koronavirüs unutuldu. Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanırken, kalabalık maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmedi. Askerler, arkadaşları tarafından omuzlara alınıp havaya fırlatıldı. Polis ekipleri ise asker adaylarına ve yakınlarına, maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyardı.

Karaman'da asker uğurlamasında koronavirüs unutuldu

Kaynak: DHA

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