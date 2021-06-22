Karaman'da aşı çalışması hız kazandı
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Karaman'da aşı çalışması hız kazandı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı - Haberler | Yerel

Karaman'da aşı çalışması hız kazandı Kent merkezinde iki ayrı bölgede oluşturulan Covid-19 aşı uygulama noktasında vatandaşlara aşı yapılıyor Karaman'da korona virüs salgınına karşı aşı çalışmalarına hız verildi.

Karaman'da aşı çalışması hız kazandı

Kent merkezinde iki ayrı bölgede oluşturulan Covid-19 aşı uygulama noktasında vatandaşlara aşı yapılıyor

KARAMAN - Karaman'da korona virüs salgınına karşı aşı çalışmalarına hız verildi. Kent merkezinde oluşturulan aşı uygulama noktalarında aşı çalışmaları devam ediyor.

Aşı çalışmaları kapsamda Karaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Parkı yanındaki Tarihi Taş Bina ile 1. İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu bahçesinde aşı uygulama noktası oluşturuldu. Hastane ve sağlık ocaklarının yükünü almak ve aşılama çalışmalarına hız kazandırmak amacıyla oluşturulan aşı noktalarına vatandaşlar ilgi gösterdi. Bu çalışma sayesinde ise randevu sistemiyle oluşan yoğunluğunun ve aşı kuyruğunun önüne geçilmiş oldu. Her iki noktaya gelen vatandaşlar randevu almadan kısa sürede aşılarını oldu. Aşılarını olan vatandaşlar ise randevu almadan kısa sürede kolayca aşılarını olduklarını belirterek, bu uygulamayı başlatanlara teşekkür ettiler.

Yetkililer, 252 bin nüfusa sahip Karaman'da aşılanan kişi sayısının 130 bini geçtiğini bildirdi.

(ARD-MD-FM-

Karaman'da aşı çalışması hız kazandı
Karaman'da aşı çalışması hız kazandı
Karaman'da aşı çalışması hız kazandı
Karaman'da aşı çalışması hız kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı

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