Karaman'da asfalt çalışmaları hız kesmiyor

19.08.2019 13:34

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin muhtelif yerlerinde asfalt serim, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yaz sezonu boyunca; Kanuni Sultan Süleyman Caddesi, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi, Kızılay Caddesi, Şehit Muhammed Ali Mevlüt Dündar Caddesi, Şeyh Şamil, Yenişehir, Sümer, İmaret, Elmaşehir, Sakabaşı, Karamanoğlu Mehmetbey, Gevher Hatun ve Üniversite Mahallelerinde asfalt ve kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

Acil ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede; asfalt, kaldırım, yama, yol genişletme, bordür ve parke çalışması yapıldığını söyleyen Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, son olarak Larende Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi, Buğday Pazarı girişi ve Yeni Mahalle'de eksik kalan sokaklara sıcak asfalt serildiğini kaydetti. Çalışmaların sezon sonuna kadar yoğun tempoyla sürdürüleceğini ifade eden Başkan Kalaycı: "Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve onlara konforlu bir yaşam sunabilmek amacıyla çalışmalarımızı hız kesmeden ve ara vermeden devam ettiriyoruz. Kısa zaman içinde şehrimizin ulaşımın verimliliğini arttırmak adına birçok mahallede yol yapım, iyileştirme ve onarım çalışması yaptık. Belirli bir plan ve program dahilinde en yakından en uzağa bütün noktalara hizmet götürme gayretindeyiz" dedi.

Kaynak: Bültenler