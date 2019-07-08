Karaman'da asfalt çalışmaları

Karaman Belediye Başkanı Savaş kalaycı, Kanuni Sultan Süleyman Caddesinin asfaltlandığını bildirdi.

Kalaycı, yaptığı açıklamada, Belediye fen işleri ekiplerinin şehrin ihmal edilmiş bölgelerinden olan Sakabaşı Mahallesi ve Siyahser Mahallesi'nin kesiştiği Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarını tamamladığını belirtti.

Karaman'da daha önce hiç kazma vurulmamış sokak ve caddelere girilerek asfaltlama çalışmaları yapıldığını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt serim çalışmalarını bir bir tamamlıyor. Asfalt serim çalışmalarını planlı bir şekilde gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Kanuni Sultan Süleyman Caddesi şehri Beyazkent Mahallesi'ne bağlayan önemli bir caddemiz. Sık kullanılan bir cadde olmasına rağmen uzun yıllar kazma vurulmamış, unutulmuş bir caddemiz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız yapılan bu çalışmalardan oldukça memnun. Göreve gelmeden önce vatandaş odaklı bir belediyecilik yapacağımızın sözünü vermiştik. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri her zaman önceliğimizdir, olmaya da devam edecek."

Kaynak: AA