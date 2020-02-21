Karaman'da asayiş uygulamasında 2 adet tabanca ele geçirildi
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Karaman'da asayiş uygulamasında 2 adet tabanca ele geçirildi

Karaman'da jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında 2 adet tabanca ve tabancalara ait 18 adet mermi ele geçirildi.

21.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:19
Karaman'da asayiş uygulamasında 2 adet tabanca ele geçirildi

'da ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında 2 adet tabanca ve tabancalara ait 18 adet mermi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Lale köyü girişinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada şüphelendikleri C.K. (29) isimli şahsın üzerinde arama yapan jandarma, poşete sarılmış 2 adet tabanca ile tabancalara ait 18 mermi ele geçirdi. Tabanca ve mermilere el konulurken, C.K. ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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