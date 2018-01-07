Karaman'da arıcıların sorunları konuşuldu

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk:

"Dünyanın balını biz üretmeliyiz"



KARAMAN - Karaman'da, Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen eğitim toplantısında arıcıların sorunları konuşuldu.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye coğrafyasının dört mevsimi eş zamanlı yaşayan bir coğrafya olduğunu söyledi.

Dünyadaki 12 bin endemik bitki türünün 4 bininin Türkiye'de bulunduğunu ifade eden Konuk, "Arının otlama alanının florasının en iyisi bizim ülkemizde. Koskoca kıta Avrupa'sında bizim 4 bin endemik çeşidimize karşı 2 bin 500 endemik çeşit var. Bu işin altyapısı bizde. Eksiğimiz ne? Bilimi bu işin içine katmamaktır. Bunu mutlaka yapmamız lazım." diye konuştu.

Karaman'ın özellikle Taşeli bölgesinin arı, arıcılık ve arı ürünleriyle ilgili çok farklı bir potansiyeli olduğunu bildiğini belirten Konuk, şunları kaydetti:

"Müthiş bir altyapı var. Dünyanın balını biz üretmeliyiz. Üretebiliriz de. Üretecek potansiyelimiz var. Doğal altyapımız var. Ayrancı'da çok özel arı otlakları var. Aksaklıkları hep beraber tespit edip gidereceğiz. Tüketicinin ürün konusunda kuşkusu var. Bunun giderilmesi lazım. Biz bir çiftçi birliği olan Torku'yu balın üretiminde, paketlenmesi ve pazarlamasında devreye sokacağız. Üniversitemiz çalışma yapacak. Balcılığın bir ekonomik değer olması lazım. Bal üreten ailenin tek işi bal olmalı ve bundan da hayatını idame ettirebilmeli. Gerçek bir iş olmalı. Bunu yaptığımız zaman bu ülkenin cari açığına gerçek bir katkıyı baldan sağlayabiliriz. Bunu yapabiliriz. Yapılacak olan birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. İşimizde samimi olacağız. İşi başkasına havale etmeyeceğiz."

"Karaman'ın balı çok kalitelidir"

Katılımcılara Karaman'daki bal üretimi hakkında bilgiler veren Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Gürsel Yasan, "Karaman'da 558 aktif üyemiz var. 63 bin 800 arı kolonisi var. 600 ile 800 ton arasında bal üretiyoruz. Bu sene rekoltemiz 700 ton oldu. 120 ton bal mumu, 30 ton polen, 50 kilo arı sütü üretiyoruz. Yaptığımız araştırmalarda ilimiz genelinde 200 bin arı kovanının olabileceğini tespit ettik. Yani şu anda yaklaşık 140 bin adet arı kovanı açığımız var. Balımız çok kaliteli. Petekli balda dünya birinciliğimiz var. Arıcılarımız hep 50 yaş üzeri. Genç arkadaşların arıcılığa teşvik edilmesi lazım. Taleplerimiz arı taşımada kullanacağımız araçların ve arıcılık malzemelerinin desteklenmesidir" diye konuştu.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu da kısa bir konuşma yaparak, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Aydın ve Dr. Ali Korkmaz, arıcılık hakkında katılımcılara bilgi vererek soruları cevaplandırdılar.

Düzenlenen toplantıya, Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Özçalık ile çok sayıda arıcı katıldı.