Karaman'da, aranması bulunan 7 kişi tutuklandı
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Karaman'da, aranması bulunan 7 kişi tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.

07.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:12
Karaman'da, aranması bulunan 7 kişi tutuklandı

'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı.


Karaman 'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ülke genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda yağma, cezaevinden firar ve yaralama başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan, 5 ay ile 6 yıl 5 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliye'ye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanarak Karaman M Tipi Cezaevine konulurken, 5 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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