Karaman'da arabaşı gecesi

28.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:10

Karaman'da Madeni Tornacılar Kaynakçılar Oto Motor ve Benzeri Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından arabaşı gecesi düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen geceye çok sayıda üye katılırken Belediye Başkanı Savaş Kalaycı masaları tek tek gezerek esnaflarla selamlaştı.

Burada konuşan Başkan Kalaycı soğuk kış gecelerinde insanların içini ısıtan arabaşı çorbasının bu tür beraberliklere de vesile olduğunu söyledi.

Sanayi esnafının kentin kalbi olduğunu ifade eden Kalaycı bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada her zaman esnafların yanında olacaklarını belirtti.

Arabaşı gecesinin odaları için artık geleneksel bir hale geldiğini vurgulayan Cemal Özbay da şunları kaydetti:

"Hepimiz elimizden emekli insanlarız. Dükkanlarımız bir arada olsada herkesin herkesle görüşebilme şansı yok. Bugün burada ustalarımız, kalfalarımız, çıraklarımız var. Bir birlik ve beraberlik resmi veriyoruz. Arabaşı içimizle birlikte kalbimizi de ısıtıyor. İnşallah bu tür etkinlikler devam edecek."

Programda meslekte 35. yılını dolduran 9 ustaya plaket verildi.

Kaynak: AA