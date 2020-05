Karaman'da apart daireye kumar baskını: 17 gözaltı Karaman'da apart daireye kumar baskını: 17 gözaltı Gözaltına alınan şahıslardan biri görevini yapan muhabire tekme atıp küfürler yağdırdı Karaman'da kumar oynandığı ileri sürülen apart daireye polis tarafından gece yarısı düzenlenen baskında 17 kişi gözaltına alınırken, masalarda iskambil...

Karaman'da apart daireye kumar baskını: 17 gözaltı Gözaltına alınan şahıslardan biri görevini yapan muhabire tekme atıp küfürler yağdırdı KARAMAN - Karaman'da kumar oynandığı ileri sürülen apart daireye polis tarafından gece yarısı düzenlenen baskında 17 kişi gözaltına alınırken, masalarda iskambil kağıtları ve diğer kumar malzemeleri ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin Abbas Mahallesi'nde bulunan bir apart dairede kumar oynandığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlatarak daireyi izlemeye aldı. Kumarhaneye dönüştürülen daireye şahısların gelmesiyle baskın yapıldı. Eve giren ekipler masalarda kumar oynandığını tespit ederek suçüstü yaptı. Evde bulunan 17 kişi, polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürdü. Evde detaylı arama yapan ekipler, iskambil kağıtları ile okey takımlarına el koyarken, buzdolabında bulunan alkol şişeleri dikkatlerden kaçmadı. Şahısların bazıları ise polis aracına binerken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak: İHA