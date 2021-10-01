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Karaman'da ambulansın karıştığı kazada yaralanan 10 kişiden 5'i taburcu edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karaman'da ambulansın karıştığı kazada yaralanan 10 kişiden 5'i taburcu edildi

Karaman'da hasta taşıyan ambulansın kavşakta yolcu minibüsü ve seyyar satıcı aracıyla çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 10 kişiden 5'i tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da hasta taşıyan ambulansın kavşakta yolcu minibüsü ve seyyar satıcı aracıyla çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 10 kişiden 5'i tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi Yeni Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Evde sağlık hizmet biriminde görev yapan ve hastaneye hasta götüren Recep B. yönetimindeki 70 FN 172 plakalı ambulans, kavşakta İbrahim H. idaresindeki 70 M 195 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada ambulans ile minibüsün arasında kalan seyyar satıcı arabası ise refüje fırladı. Kazada ambulansta bulunan 5 kişi ve minibüsteki 4 yolcu ile seyyar satıcı yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ayağı parçalanan seyyar satıcı ile vücudunda kırık olan 1 kişi ilk müdahalelerinin ardından Konya'ya sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralının tedavileri halen devam ederken, sağlık durumları iyi olan 5 kişinin tamamlanan tedavilerinin ardından dün taburcu edildikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

Karaman'da ambulansın karıştığı kazada yaralanan 10 kişiden 5'i taburcu edildi

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Haber: Karaman'da ambulansın karıştığı kazada yaralanan 10 kişiden 5'i taburcu edildi - Haberler
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