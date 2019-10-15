Karaman'da alt ve üstyapı çalışmaları

15.10.2019 16:25

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Alişahane Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Başkan Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, belediye fen işlerinin alt ve üstyapı çalışmalarında gece gündüz çalıştığını belirtti.



Çalışmaların şehrin her noktasında olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:



"Bütçemizin kısıtlı olmasına rağmen tüm imkanlarımızı seferber edip belirli bir plan çerçevesinde saha çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alişahane Mahallemizde eksik kalmış ve unutulmuş sokakları baştan sona ele aldık. Altyapısından üstyapısına kadar tüm eksikliklerini gideriyoruz. Biz yola çıkarken bu kadim şehri hak ettiği yere getireceğimizin sözünü verdik. Sizlerin duası ve yüce Rabbimin yardımıyla inşallah bu şehir örnek şehirlerden birisi olacak. Biz buna inanıyoruz ve sizlerin de duası ile gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA