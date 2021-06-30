Karaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
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Karaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Karaman'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada, 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Karaman'da 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen kavgada, 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Ahiosman Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.S. isimli kişi 300 lira alacağı olduğu ileri sürülen O.A.'nın iş yerine geldi. Bir süre sonra şahıslar arasında yaşanan sözlü tartışma biranda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada İ.S. bıçakla O.A.'yı diz ve göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı O.A., ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan İ.S. ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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