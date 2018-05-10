Dilenciyi Dövdüren Zabıta Hakkında Soruşturma Açıldı

Karaman'da vatandaşları yakaladıkları dilenciye karşı kışkırttıkları iddia edilen zabıta memuru hakkında idari soruşturma başlatıldı.

ZABITA EKİPLERİ DİLENCİYİ YAKALADI

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Parkı yanında, bir kişinin insanların dini duygularını istismar ederek para toplamaya çalıştığı ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, dilencilik yapan L.T'yi yakaladı.

DİLENCİYİ DÖVMEK İÇİN VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ

Zabıta ekiplerine direnen L.T, elindeki jiletle zabıta memurunu tehdit edip yumruklayarak kaçmaya başladı. Zabıta memurunun "Kaçıyor, yakalayın." diyerek yardım istemesi üzerine L.T, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yakalandı.

Bu sırada bir zabıta memurunun, vatandaşları şüpheliye karşı kışkırttığı iddia edildi.

"ZABITA MEMURU HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Ekiplerin, dilencilik yaptığı tespit eilen L.T'yi araca bindirerek Belediyeye götürmek istediğini ifade eden Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine direnen L.T, zabıtalara zorluk çıkartmış, yumruk attıktan sonra kaçmaya başlamıştır. Daha sonra şahıs vatandaşların da yardımıyla yakalanmış ve zabıta karakoluna getirilmiştir. Olay Belediyemiz tarafından her yönüyle incelenmekte olup vatandaşı dilencilik yapan kişiye karşı kışkırttığı iddia edilen zabıta memuru İ.U. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştır."