Karaman'da acil sağlık hizmetleri öğrencilere tanıtıldı

KARAMAN (AA) - Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Ekipleri çeşitli okullarda öğrencilerle buluştu.

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Ekipleri, öğrencileri acil sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirdi.

Okullarda öğrencilere sunum yapan sağlık personelleri, 112 Acil Çağrı hattına yapılan gereksiz aramaları azaltmak, gerekli olduğunda 112 Acil Çağrı merkezi ile nasıl iletişim kurulacağını öğretmek, trafikte seyreden ambulansa yol verilmesi ve gibi konularda bilgiler verdi.

Etkinlik bitiminde ise İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin tam donanımlı ambulansları miniklere tanıtılarak, içerisinde verilen acil sağlık hizmeti uygulamalı bir şekilde anlatıldı.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; bu etkinliklerle amaçlarının, gelecek nesillere acil sağlık hizmetleri bilincini aşılamak olduğu belirtildi.