Karaman'da 7 projenin açılışı yapıldı

22.10.2019 10:36

Karaman İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ve Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından da desteklenen Küçük Ölçekli Sulama İşleri Projesi kapsamında 7 adet sulama tesisinin açılışı yapıldı.

Karaman Valisi Fahri Meral, Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Konya ve Karaman bölgesinin su varlığı bakımından Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirtti.



Daha önceleri sondaj usulü ile 30 metrelerde suyun bulunduğunu ancak bu oranın 200 metrelere kadar çekildiğini ifade eden Meral, şunları kaydetti:



"Bölgede yaşanan obrukları da düşünürsek ciddi anlamda su sıkıntısı çektiğimiz çok açık görünüyor. Teknoloji gelişiyor elbette. Özellikle damlama sulama sistemleri, kapalı sulama sistemleri ve şimdi örtü altı sulama sistemleri diye de yeni yeni teknolojiler gelişiyor. Bu yüzden sulama ile ilgili suyumuzu nasıl daha iyi ve verimli kullanabilmenin mücadelesini gerek kamu kurum ve kuruluşları gerek çiftçilerimiz, sanayicilerimiz ile birlikte vermemiz ve bu konuda tüm paydaşlarımızla birlikte bölgemizin geleceği için birlikte çözüm üretmemiz gerekiyor."



Dünya'ya bakıldığı zaman gelişmiş ülkelerin tarım ve hayvancılık konusunda da aynı gelişmişliği gösterdiğini ifade eden Meral, "Tarım ve hayvancılık konusu ilimiz ve ülkemiz için en önemli sektörlerden birisi durumunda. Dünya nüfusu arttıkça, sanayileşme ve insanların ihtiyaçları arttıkça da tarım ve hayvancılığın önemi de git gide artıyor. Bu yüzden özellikle ilimizin sulanabilir tarım arazililerinin tamamını kapalı sistem ve damlama sulama sistemi ile buluşturmamız gerekiyor." dedi.



Yapılan konuşmaların ardından Karaman Merkez Yeşildere Köyü Kapalı Sulama Sistemi ile birlikte Başyayla Bozyaka Köyü Kapalı Sistem Sulama Projesi, Sarıveliler Civler Köyü YÜS Kapalı Sulama Projesi, Ayrancı Berendi Köyü 2. Kısım Sulama Projesi, Ermenek Çamlıca - Gökçeseki Köyleri Kapalı Sistem Sulama Projesi, Karaman Ermenek Evsin Köyü Sulaması Erik Deresi Sulama Projesi, Kazımkarabekir Kızılkuyu Köyü Toplu Damla Sulama Sistemi Projelerinin toplu açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA