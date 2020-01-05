Karaman'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Haberler » 3. Sayfa » Karaman'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı - Haberler

Karaman'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Karaman'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girdi.

05.01.2020 00:20 | Son Güncelleme: 05.01.2020 00:29
Karaman'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı

'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 birbirine girdi. Yaşanan kazalarda kimsenin burnu bile kanamadı.


Kaza, saat 21.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi'ndeki Piri Reis Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soğuk havanın yol açtığı gizli buzlanma nedeniyle üst geçitte seyreden araçlar kontrolü kaybederek birbirine girdi. 6 otomobil ile bir minibüsün karıştığı kazada kimsenin burnu bile kanamazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Yaşanan zincirleme kazanın ardından trafik ekipleri köprülü kavşağın üst geçit kısmını iki yönden ulaşıma kapattı. Araçların olay yerinden çekicilerle kaldırılmasının ardından Karama Belediyesi ekipleri köprü üzerine buzlanmayı önleyen solüsyon döktü. - KARAMAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler