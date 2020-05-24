Karaman'da 65 yaş üstü vatandaşlar iznin tadını çıkardı
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Karaman'da 65 yaş üstü vatandaşlar iznin tadını çıkardı

Karaman'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü kişiler, eşleriyle birlikte şehir merkezinde dolaştı.

Karaman'da 65 yaş üstü vatandaşlar iznin tadını çıkardı
24.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:30

Karaman'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü kişiler, eşleriyle birlikte şehir merkezinde dolaştı. Maskeleri ile sosyal mesafe kurallarına uyarak banklarda sohbet eden yaşlılar güneşli havanın tadını çıkardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nın ilk günü yurt genelinde olduğu gibi Karaman'da da 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izinleri bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Maskelerini de takmayı ihmal etmeyen yaşlı vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak banklarda sohbet etti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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