Karaman'da 550 polisle organize suç örgütü operasyonu
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Karaman'da 550 polisle organize suç örgütü operasyonu

16.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:28
Karaman'da 550 polisle organize suç örgütü operasyonu

Karaman'da 550 polisin katıldığı eş zamanlı suç örgütü operasyonunda 10'u kadın 41 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'da 550 polisin katıldığı eş zamanlı suç örgütü operasyonunda 10'u kadın 41 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı kişilerin organize suç örgütü kurarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı, uyuşturucuya alıştırdıkları bazı kadınların görüntülerini çekerek şantajla fuhuş yaptırdıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler uzun süre fiziki ve teknik takipten sonra, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği ve 550 polisin katıldığı operasyonda 10'u kadın 41 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında örgüt elebaşı olduğu iddia edilen bir kadının da bulunduğu öğrenildi.

Ekipler, zanlıların evlerinde yaptığı aramalarda 6 av tüfeği, 7 tabanca, tüfek ve tabancalara ait 102 fişek ve mermi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, şantaj görüntülerinin olduğu çok sayıda cep telefonu ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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