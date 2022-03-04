Karaman'da 52 bin kişinin katılımı ile deprem tatbikatı yapıldı

KARAMAN (İHA) - Karaman'da 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Karaman Fen Lisesi'nde gerçekleşen ve il protokolünün de katıldığı tatbikat sonrası jandarma arama kurtarma köpekleri de gösteri yaptı. 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Türkiye genelinde okullarda eş zamanlı olarak deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikata Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, AFAD İl Müdürü Şerife Han, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'da katıldı. İlk sirenle sınıfta "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, ikinci sirenle birlikte öğretmenlerinin koordinesinde okulun bahçesinde çıkarak boş alanda toplandı. Burada bir konuşma yapan AFAD Karaman İl Müdürü Şerife Han, il genelinde 314 okulda aynı anda tatbikatın gerçekleştirildiğini söyledi.

Tatbikata toplam 52 bin 208 kişinin katıldığını aktaran Han, "Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolüyle ilgili valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız koordinasyonunda tüm illerde olduğu gibi ilimizde de eş zamanlı olarak deprem anı ve tahliye tatbikatını gerçekleştirdik. İlimizde 314 okulumuz ve Milli Eğitim Müdürlüğü kurumlarımızda 221 Milli Eğitim personelimiz 3 bin 860 öğretmenimiz, 49 bin 127 öğrencimiz olmak üzere toplam 52 bin 208 kişinin katılımı ile deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi" diye konuştu.

Tatbikat, İl Jandarma Komutanlığına ait arama kurtarma köpeklerinin yaptığı gösteri ile sona erdi. - KARAMAN