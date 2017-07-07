Karaman'da 4. Kattan Düşen Çocuk Öldü

Karaman'da 4. kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki Afganistan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Valide Sultan Mahallesi 227. Sokak'taki apartmanın 4. katında oturan Afganistan uyruklu ailenin 2 yaşındaki çocuğu Tahira Ayoub, evlerindeki pencereden beton zemine düştü.



Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Çocuğun cesedi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna gönderildi.