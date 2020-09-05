Karaman'da 4. kattan düşen Afgan çocuk ağır yaralandı
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Karaman'da 4. kattan düşen Afgan çocuk ağır yaralandı

Karaman'da bir apartmanın 4. katından düşen Afganistan uyruklu çocuk ağır yaralandı.

Karaman'da 4. kattan düşen Afgan çocuk ağır yaralandı
05.09.2020 13:51 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:51

Karaman'da bir apartmanın 4. katından düşen Afganistan uyruklu çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 246. Sokak'ta 4. kattaki evlerinin balkonunda oynayan 1,5 yaşındaki İlyas Ayınger, beton zemine düştü.

Çocuğun düştüğünü gören apartman sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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