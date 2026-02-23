Haberler

Karaman'da 37. Vergi Haftası kutlamaları başladı

Karaman'da 37. Vergi Haftası kutlamaları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da 37. Vergi Haftası kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.

Karaman'da 37. Vergi Haftası kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.

23 Şubat-1 Mart 2026 tarihlerini kapsayan 37. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen program, sabah saatlerinde Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Karaman Defterdarı Aliaddin Karpınar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törenin ardından Karaman Defterdarı Aliaddin Karpınar ve beraberindeki heyet, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret etti. Vergi Haftası kutlamalarının il genelinde hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceği bildirildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız depremi

Galatasaray maçı öncesi Kenan depremi
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var

Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var

Kamera karşına geçip isyan etti: Ramazan davulcuları artık bitmeli
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız depremi

Galatasaray maçı öncesi Kenan depremi
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular

Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle şoke oldular