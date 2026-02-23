Karaman'da 37. Vergi Haftası kutlamaları başladı

Karaman'da 37. Vergi Haftası kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.

23 Şubat-1 Mart 2026 tarihlerini kapsayan 37. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen program, sabah saatlerinde Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Karaman Defterdarı Aliaddin Karpınar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törenin ardından Karaman Defterdarı Aliaddin Karpınar ve beraberindeki heyet, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret etti. Vergi Haftası kutlamalarının il genelinde hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceği bildirildi. - KARAMAN

