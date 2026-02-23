Haberler

Karaman'da 37. Vergi Haftası kutlamaları başladı

Karaman'da 37. Vergi Haftası kutlamaları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da 37. Vergi Haftası kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.

Karaman'da 37. Vergi Haftası kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.

23 Şubat-1 Mart 2026 tarihlerini kapsayan 37. Vergi Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen program, sabah saatlerinde Atatürk Parkı'nda gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Karaman Defterdarı Aliaddin Karpınar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törenin ardından Karaman Defterdarı Aliaddin Karpınar ve beraberindeki heyet, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret etti. Vergi Haftası kutlamalarının il genelinde hafta boyunca çeşitli etkinliklerle devam edeceği bildirildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de

Sosyal medyayı karıştıran kare
DEM Parti'de köklü yenilik iddiası: Partinin adı değişiyor, yönetim tek isim hariç yenileniyor

Bomba hamle! DEM Parti'nin adı değişiyor, 1 isim hariç herkes gidiyor
Caner Erkin, Sakaryaspor ile 12 maçta 4 kere kırmızı kart gördü

Yine yaptı yapacağını!
Bulantı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuğun karnından saç yumağı çıktı

Bulantı şikayetiyle hastaneye götürüldü, karnından bakın ne çıktı
52 Orduspor FK takım otobüsü Suriye'de

Sosyal medyayı karıştıran kare
Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular
Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı

Diş hekimi eşini sokak ortasında böyle katletti, suçu hakime attı